Iraanse journalist en activist ontvangt Amsterdamspeld

De Iraanse journalist en activist Masih Alinejad heeft vrijdagavond een Amsterdamspeld gekregen, een officiĆ«le gemeentelijke onderscheiding. Burgemeester Femke Halsema noemde haar in een speech in debatcentrum De Balie een van de belangrijkste figuren van de protestbeweging tegen de regering in Iran. “Ze is een bron van inspiratie voor vrouwen in Iran en de rest van de wereld.”

Alinejad ontvluchtte Iran in 2009. De vrouw staat bekend om haar kritiek op het regeringsbeleid in het land. Zo heeft ze zich uitgelaten over de mensenrechtenschendingen, corruptie en de strenge kledingvoorschriften voor vrouwen.

Eerder dit jaar werd bekend dat in de Verenigde Staten een moordaanslag op de Iraans-Amerikaanse vrouw is verijdeld. Drie vermeende huurmoordenaars werden opgepakt. Het Iraanse regime zou hen hebben ingehuurd om haar in New York te vermoorden.

Ze ontvangt de Amsterdamspeld voor haar “moed en vastberadenheid” om te strijden voor vrouwenrechten.