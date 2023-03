Kabinet achter grondige vernieuwing Wetboek van Strafvordering

Het Wetboek van Strafvordering (WvS) – waarin de regels voor opsporing, vervolging en berechting staan – wordt flink vernieuwd en aangepast aan de huidige tijd. Er staan onder meer nieuwe bevoegdheden in voor opsporingsdiensten en ook de rechten van slachtoffers worden versterkt. De herziening is nodig omdat het huidige wetboek al bijna honderd jaar oud is en niet goed aansluit op nieuwe vormen van criminaliteit, zoals ondermijning, cybercrime en andere technologische ontwikkelingen.

De ministerraad is akkoord gegaan met een voorstel hiertoe van de ministers Franc Weerwind (Rechtsbescherming) en Dilan Yeşilgöz (Justitie). Het ministerie werkt samen met de politie, het Openbaar Ministerie, rechters en advocaten al bijna tien jaar aan de grondige vernieuwing.

Weerwind is “er trots op”, zei hij na het kabinetsberaad. Het gaat volgens hem om de rechtsstaat en dat er een duidelijk antwoord wordt gegeven op criminaliteit. “Ik geloof dat het hele wetsontwerp 80 centimeter is, bijna een meter. Het geeft aan hoe complex en hoe ongelooflijk belangrijk het wetboek is.”