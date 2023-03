Meer dan helft van Nederlanders zou meer willen lezen

Van alle Nederlanders zegt 58 procent meer tijd aan lezen te willen besteden dan op dit moment het geval is, meldt de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (KVB) op basis van onderzoek van GfK. De meeste mensen hebben een positief beeld bij lezen, maar vrouwen vinden het leuker dan mannen, staat in het onderzoek.

Tijd wordt vaak genoemd als een beslissende factor die bepaalt of men wel of niet gaat lezen. Bijna de helft van alle Nederlanders noemt tijd als belangrijke drempel om niet vaak te lezen. Zes op de tien ondervraagden zeggen meer te lezen op vakantie. De vrije tijd op dat soort momenten motiveert om wel te gaan lezen.

Ongeveer 60 procent van de Nederlanders zegt minimaal één keer per maand een boek te lezen. Ongeveer een op de drie Nederlanders leest nu minder vaak dan drie jaar geleden, voor twee derde van de Nederlanders is dit niet het geval.

De meeste Nederlanders vinden het belangrijk om lezen te bevorderen onder kinderen. Een op de vijf vindt het een taak van de scholen, maar de meeste mensen zien het ook als taak van de ouders om lezen aan te moedigen bij kinderen. Het is volgens 81 procent van de mensen ook goed voor de band tussen ouder en kind.

De vragenlijst is beantwoord door 1222 mensen, volgens GfK is het een representatieve steekproef. Het onderzoek is uitgezet vanwege de boekenweek, die deze week is.