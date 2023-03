Rutte: overwinning BBB is onmiskenbaar signaal voor kabinet

De grote overwinning van de BoerBurgerBeweging (BBB) bij de Provinciale Statenverkiezingen is “een onmiskenbaar signaal van de kiezer”. Dat heeft minister-president Mark Rutte gezegd in zijn wekelijkse persconferentie na de ministerraad. Daarin heeft het kabinet de verkiezingsuitslag besproken.

“Met dit signaal zullen we wat moeten, hier in Den Haag. Ook in het kabinet”, aldus de minister-president. “Het is natuurlijk te vroeg om te zeggen hoe precies de uitkomst van de verkiezingen vorm krijgt in het beleid.” Rutte zegt af te wachten welke coalities en colleges van Gedeputeerde Staten in de provincies gevormd worden. Hij noemde het “logisch” dat de BBB daarin als grootste partij in iedere provincie een “leidende rol” zal spelen.

Rutte zei nog niet of hij bereid is om de harde doelstelling los te laten dat in 2030 de stikstofuitstoot gehalveerd moet worden. De premier zei dat Johan Remkes in zijn stikstofrapport al had opgeschreven dat er tussentijds geĆ«valueerd moet worden. Daarmee is de deadline volgens hem al “semipermeabel” geworden: niet helemaal waterdicht.