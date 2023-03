Shovelboer die door afzetting reed bij protest voor de rechter

De bestuurder van de shovel die afgelopen zaterdag door een afzetting reed bij het boerenprotest in Den Haag, moet zich vrijdagmiddag voor de politierechter in Den Haag verantwoorden. Twee agenten raakten lichtgewond bij de arrestatie van de 60-jarige verdachte uit Geesteren (Overijssel).

De shovelchauffeur reed bij de demonstratie in het Zuiderpark door een afzetting van de politie. Hij wordt verdacht van vernieling, verzet met letsel, mishandeling en bedreiging. De schade die de chauffeur heeft aangericht, moet hij zelf betalen, zei burgemeester Jan van Zanen van Den Haag eerder al.

Zaterdag waren er twee grote demonstraties in Den Haag. De boeren protesteerden in het Zuiderpark, klimaatactivisten hadden een deel van de snelweg A12 bezet. Van de circa zevenhonderd mensen die zaterdag zijn aangehouden, is de shovelchauffeur de enige die nog vastzit.

De shovel is in beslag genomen.