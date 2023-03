Tekort aan diabetesmedicijn dat online rondgaat als afslankmiddel

Wereldwijd is er een tekort aan het diabetesmedicijn Ozempic en dat zal nog de rest van het jaar aanhouden, zo schrijft het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Het tekort is ontstaan omdat de vraag naar het medicijn snel gestegen is. Het medicijn wordt ook wel gebruikt als afslankmiddel en gaat als zodanig ook rond op sociale media.

Voorzitter van het CBG Ton de Boer: “Op sociale media wordt de laatste tijd veel geschreven over afvallen met Ozempic. Onder meer beroemdheden als Kim Kardashian en Elon Musk vertellen daarover.” Op TikTok zijn bijvoorbeeld filmpjes te vinden over het middel onder de hashtag #myozempicjourney.

Of het tekort samenhangt met het gebruik van Ozempic om af te vallen is volgens het CBG niet duidelijk. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft eind 2022 de beschikbaarheid van het middel in kaart gebracht. “Daaruit bleek dat in sommige landen in Europa veel Ozempic verkocht wordt zonder vergoeding door de verzekeraar”, schrijft het CBG. Dit wijst mogelijk op zogenoemd “off-label” gebruik van het middel. Off-label wil zeggen dat een geneesmiddel gebruikt wordt voor iets anders dan waar het voor bedoeld is.

Het kan gevaarlijk zijn voor mensen met diabetes als zij Ozempic niet kunnen krijgen, zegt het CBG. Zo kunnen ze last krijgen van een ontregelde suikerspiegel. Zoiets wordt een hypo of een hyper genoemd. Dat kan schadelijk zijn voor het lichaam. In Nederland gebruiken volgens het college zo’n 40.000 mensen met diabetes Ozempic. Overstappen naar een ander geneesmiddel is volgens het CBG “niet wenselijk”.

Ozempic wordt toegediend met een injectie. Bijwerkingencentrum Lareb legt uit dat het middel de bloedsuikerspiegel verlaagt en het hongergevoel remt. Bijwerkingen kunnen variƫren van misselijkheid, braken, diarree en vermoeidheid tot het ontstaan van galstenen, nierfalen of een ernstige allergische reactie. Het CBG waarschuwt mensen om Ozempic nooit zonder toezicht van een arts te gebruiken.