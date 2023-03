Uitslag waterschapsverkiezingen laat nog even op zich wachten

De uitslag van de waterschapsverkiezingen laat nog even op zich wachten. De Unie van Waterschappen verwacht vrijdag aan het einde van de middag met of een nieuwe tussenstand of een voorlopige uitslag van de waterschapsverkiezingen te komen. Een woordvoerder van de Unie laat weten dat het tellen van de stemmen wat meer tijd vergt bij verschillende gemeenten en dat het daarom nog niet alle waterschappen lukt uitslagen te delen.

In gemeenten zijn eerst de stemmen geteld die zijn uitgebracht voor de Provinciale Statenverkiezingen, daarna waren pas die voor de waterschappen aan de beurt. Dat is volgens de woordvoerder de belangrijkste reden dat het wat langer duurt. Ook zijn stemmentellers moe, spelen de grote stembiljetten een rol en zorgt ook de hogere opkomst ervoor dat het allemaal wat langer kan duren, aldus de woordvoerder.

Donderdag meldde de Unie van Waterschappen in een tussenstand dat de BoerBurgerBeweging (BBB) ook bij de waterschapsverkiezingen een grote overwinning lijkt te gaan halen. Op dat moment waren de resultaten van twaalf van de 21 waterschappen binnen. Nieuwkomer BBB wordt in zeker zes waterschappen de grootste partij, bleek daaruit. Ook Water Natuurlijk en de PvdA lijken goed te scoren.