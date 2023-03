Veelbelovend reumaonderzoek krijgt grote Europese subsidie

Vanuit Europa komt er een subsidie van 10 miljoen euro vrij voor het onderzoek naar reuma. De ERC Synergy Grants, de naam van de subsidie die toegezegd is aan het reumaonderzoek, is bedoeld voor baanbrekende onderzoeksvoorstellen vanuit alle hoeken van de wetenschap. Omdat er zoveel aanvragen komen, is de toekenning van de subsidie aan het onderzoek een grote erkenning voor het vakgebied.

Reuma eerder zichtbaar

Vier onderzoekers gaan dit bedrag met elkaar verdelen om op die manier meer te weten te komen over reuma en de manieren waarmee men reuma tegen kan gaan. De komende vijf jaar gaan onderzoekers uit Nederland, Kroatië en Portugal aan het werk met de subsidie. Vroeger, zo benadrukken de onderzoekers het belang van het onderzoek, dacht men dat reuma begon bij gewrichtsontsteking. Na het verzamelen van veel data kan echter gezegd worden dat de reuma al eerder zichtbaar is. Ziekteverzuim door bijvoorbeeld moeheid en vage klachten begint vaak al ongeveer een jaar voor de patiënt gewrichtsontsteking krijgt en vervolgens reuma zich openbaart.

Andere hulp bij reuma

In 1915, zo’n 110 jaar geleden, richtten de Italiaanse broers met de achternaam ‘Jacuzzi’ het bedrijf Jacuzzi Brothers op. Dit bedrijf ontwikkelde allerlei producten, maar één van de broers, Candido Jacuzzi, had een zoon die leed aan reuma. Om zijn zoon te helpen bedacht Jacuzzi een bad met masserende waterstralen, welke de pijn van de jongen kon verlichten. Hij noemde dit ‘bubbelbad’ een jacuzzi.

Jacuzzi of bubbelbad

De termen bubbelbad, jacuzzi en bijvoorbeeld spabad worden vaak door elkaar gebruikt. In principe is dat ook niet erg. Men bedoelt hetzelfde. Bij de jacuzzi is het alleen het geval dat de Jacuzzi Brothers daadwerkelijk de eerste waren en daarbij hun naam hebben laten vastleggen. Daardoor is jacuzzi een merknaam geworden, maar in de praktijk bedoelt men dan niets anders dan bij bijvoorbeeld een buitenspa.

Voordelen van een jacuzzi

Natuurlijk vindt men het ook leuk om trots een foto van de jacuzzi in de tuin te delen op een zonnige nazomeravond. Naast deze uiterlijke tevredenheid kan een jacuzzi echter dus ook een aanschaf voor de gezondheid zijn. Met een jacuzzi in de tuin kan men ieder moment ontspannen. De hoge temperatuur van het water zorgt ervoor dat het bloed goed blijft circuleren, zorgt ervoor dat de spieren snel herstelt van pijn en stress én reinigt het lichaam. De masserende waterstralen kunnen daarnaast ook bijvoorbeeld spierpijn verlichten.

Voor iedereen

Een jacuzzi is met al zijn voordelen een aanschaf waar iedereen over zou kunnen twijfelen. Men maakt zich snel zorgen om de soms hoge prijs. Bedrijven als Bubbelkoning bieden echter een gevarieerd aanbod aan jacuzzi’s. Uiteraard zijn de ruimere bubbelbaden, die plek bieden voor meer mensen, duurder. Specialisten kunnen echter altijd meedenken bij de aanschaf van een jacuzzi. Zelf heeft men natuurlijk ook veel invloed op de prijs. Wil men veel aanpassen, zoals opties bij de massagejets, verlichting en geluidsinstallatie, dan wordt de prijs uiteraard hoger. Op die manier kan iedereen als een ware bubbelkoning genieten van een buitenspa.