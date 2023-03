In Leeuwarden zijn vrijdagavond twee mensen aangehouden voor openbare geweldpleging. Dat gebeurde nadat de politie rond 22.10 uur werd opgeroepen vanwege een vechtpartij waar zo’n vijftien mensen bij betrokken waren. Die vond plaats op het Johannes Kolfplein in de Vrijheidswijk in het noorden van de Friese hoofdstad.

Het onderzoek loopt nog en de politie is op zoek naar getuigen.