Extra kaarten Zwarte Cross in mum van tijd uitverkocht

De Zwarte Cross is helemaal uitverkocht. De extra kaarten die zaterdagochtend in de verkoop gingen waren in rap tempo allemaal weg, meldt de organisatie van het festival in het Achterhoekse Lichtenvoorde.

Het festival was eigenlijk al uitverkocht, maar door de uitbreiding van de festivalcamping en niet afgeronde transacties waren er extra tickets vrijgekomen. Volgens de organisatie stonden er zaterdag om 11.00 uur mensen met “ruim 13.000 devices” in de digitale wachtrij. De camping- en zondagkaarten waren binnen tien minuten op. Om hoeveel extra kaartjes het ging, wordt niet gemeld.

De Zwarte Cross is dit jaar van 20 tot en met 23 juli. Namen als Bastille, Goldband, Eagles of Death Metal, FLEMMING, Maan en Antoon staan op het affiche.