Gert van ’t Hof vervangt Tom Egbers zondag opnieuw

Gert van ’t Hof vervangt Tom Egbers komende zondag opnieuw bij Studio Sport Eredivisie. Dat laat een woordvoerder van de NOS zaterdag weten.

Van ’t Hof presenteerde het programma ook vorige week in plaats van Egbers. Laatstgenoemde was niet te zien omdat hij de redactie en het programma rust wilde bieden na het Volkskrantartikel over vermeend grensoverschrijdend gedrag bij NOS Sport. In het stuk wordt ook Egbers genoemd.

Vrijdag werd bekend dat de presentator ook de komende maanden niet aan het werk is voor NOS Sport. Het is nog niet duidelijk wie hem na zondag zal vervangen.

Egbers gaf vrijdagavond zijn eerste interview na het verschijnen van het artikel vorige week. In Khalid & Sophie vertelde hij onder meer dat hij inderdaad een affaire heeft gehad met een jongere vrouwelijke collega, maar dat zij hem nadat hij de verhouding had verbroken bleef lastigvallen.