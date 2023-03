Oud-staatssecretaris Teeven verkenner voor coalitie Zuid-Holland

Oud-staatssecretaris van justitie Fred Teeven is aangesteld als verkenner voor de coalitievorming van Zuid-Holland. Dat laat BBB weten, die als grootste partij in de provincie Teeven zaterdag heeft voorgedragen als verkenner. De oud-staatssecretaris gaat onderzoeken wat mogelijke opties zijn voor een coalitie in Zuid-Holland.

In Zuid-Holland is BBB de grootste partij met 9 zetels, gevolgd door de VVD met 8 zetels en GroenLinks met 6 zetels. Teeven stond tijdens de verkiezingen zelf op de kandidatenlijst van de VVD in Zuid-Holland, op plek 12.

Ook in Noord-Brabant is zaterdag een verkenner aangesteld die was voorgedragen door de BBB; de burgemeester van Waalwijk Sacha Ausems. Ausems is niet aangesloten bij een politieke partij. “Wij willen in een open proces de gesprekken voeren. Juist de neutrale positie van Ausems en haar bestuurlijke ervaring maken haar geschikt voor deze rol” zegt John Frenken, BBB-fractievoorzitter in Noord-Brabant. De burgemeester laat zelf weten vereerd te zijn met de opdracht.

Ook in Noord-Brabant was BBB de grootste, met 11 zetels. Ook hier volgen de VVD (9 zetels) en GroenLinks (5 zetels). BBB wil in de verkenningsfase vooral “dat helder moet worden welke thema‚Äôs volgens de partijen in Provinciale Staten gevoelig liggen”. “De afgelopen jaren hebben namelijk geleerd dat ontwikkelingen en uitdaging zich in een steeds hoger tempo aan het opvolgen zijn”, aldus Frenken. Naar verwachting zullen de verkenningsgesprekken rond Pasen zijn afgerond.

In de provincies Groningen en Utrecht waren al verkenners gevonden die gaan bekijken welke coalities daar mogelijk zijn. In Groningen gaat het om burgemeester Ard van der Tuuk van de gemeente Westerkwartier en in Utrecht om burgemeester Danny de Vries van Oudewater.