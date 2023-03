De politie in Rotterdam heeft vrijdagavond een 21-jarige vrouw gearresteerd na een schietpartij aan de Krabbestraat in de wijk Schiebroek. Om 21.55 uur werd er geschoten, maar niemand raakte gewond.

De politie vond een kogelhuls en kon even later de vrouw arresteren. Haar rol wordt nog onderzocht. Mogelijk ging er een ruzie aan het schietincident vooraf. De politie is op zoek naar getuigen.