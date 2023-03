Vrijwilligers maken Nederland schoner op Landelijke Opschoondag

Meer dan 37.000 vrijwilligers steken op zaterdag de handen uit de mouwen om Nederland schoner te maken. Tijdens de 21e editie van de Landelijke Opschoondag wordt op duizenden plekken zoveel mogelijk zwerfafval opgeruimd.

Zo vissen vrijwilligers op een surfplank zwerfafval uit het water en wordt in bossen en op stranden afval opgeruimd. Het thema dit jaar is Wat pak jij op?. De organisator van de actie, Nederland Schoon, roept iedereen op om een opschoonrondje in bijvoorbeeld de straat of wijk te doen.

De vrijwilligers gaan tijdens deze editie de strijd tegen het zwerfafval op een creatieve manier aan, zegt de organisatie. Zo wordt in Haarlemmermeer een afvalbingo georganiseerd waarbij prijzen te winnen zijn. In Woerden gaan sportvissers van hengelsportvereniging De Rijnstreek een visplek zwerfafvalvrij maken.

Behalve vrijwilligers doen ook zo’n zeventien bedrijven en organisaties mee aan de actie. Daaronder zijn Gouda Peukenvrij, McDonald’s en Pathé.