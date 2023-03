Voorlopige uitslag: GroenLinks grootste onder kiezers buitenland

GroenLinks is met 18,3 procent de grootste partij geworden onder kiezers in het buitenland. Dat blijkt uit de voorlopige uitslag die de gemeente Den Haag zondag deelt. De tweede partij is D66 met 16,2 procent en nummer drie is de VVD met 14,3 procent. Nieuwkomers JA21 en Volt kregen respectievelijk 9,1 procent en 7,6 procent van de stemmen. BBB, de grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen, deed niet mee aan de verkiezing voor het zogeheten kiescollege voor niet-ingezetenen.

Van de 37.173 Nederlanders die in het buitenland wonen en hun stem mochten uitbrengen voor de Eerste Kamer, heeft 69,5 procent dat gedaan. Ze konden stemmen op 129 kandidaten uit 27 landen. De kandidaten hadden zich aangesloten bij twaalf politieke partijen en er was één onafhankelijke kandidaat.

Het is de eerste keer dat Nederlanders in den vreemde voor de Eerste Kamer mochten stemmen. Ze kregen een stembiljet opgestuurd, die ze in een envelop moesten inleveren bij een Nederlandse ambassade, of opsturen naar de gemeente Den Haag. Die telde de buitenlandse stemmen.

Het kiescollege niet-ingezetenen krijgt 25 zetels. Samen met de kiescolleges van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba en de Provinciale Staten kiezen zij op 30 mei de leden van de Eerste Kamer.