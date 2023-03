GroenLinks verliest flink maar blijft grootste in Amsterdam

Ondanks een verlies van ruim 5 procentpunten ten opzichte van vier jaar geleden is GroenLinks (GL) met 18,3 procent van de stemmen ook bij deze Provinciale Statenverkiezingen de grootste partij in Amsterdam, nadat in die stad alle stemmen zijn geteld.

De Partij van de Arbeid (PvdA), die in de Eerste Kamer samengaat met GroenLinks, maakte het verlies van GL deels goed en komt met 15,5 procent op de tweede plek. Samen hebben de partijen 33,8 procent van de stemmen, tegen 35,0 procent in 2019.

Derde partij in Amsterdam is de Partij voor de Dieren met 11,8 procent. Dat was voor die partij het hoogste percentage van alle gemeenten in Nederland. Volt is met 7,8 procent de hoogste nieuwe binnenkomer in de hoofdstad.

De BoerBurgerBeweging (BBB) die in alle Nederlandse Provinciale Staten de grootste partij wordt, behaalde in Amsterdam 5 procent van de stemmen. Dat is beduidend minder dan het landelijke gemiddelde van ruim 19 procent en ook minder dan in Den Haag (8,7) en Rotterdam waar de partij 8,0 procent van de stemmen behaalde.

Het opkomstpercentage lag met 52,7 procent een fractie lager dan vier jaar geleden toen 53,3 procent van de Amsterdammers ging stemmen.