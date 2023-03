Het is vandaag de Internationale dag van het geluk

Vandaag is het de Dag van het geluk, oftewel International Day of Happiness. Op 20 maart zijn de dag en de nacht precies even lang, omdat de zon in één lijn staat met de evenaar. De Verenigde Naties (VN) riep in 2012 deze dag uit tot de internationale dag van het geluk. De dag heeft een economische achtergrond, want voor vrede en duurzame ontwikkelingen moeten we positief zijn. De ‘Internationale Dag van het Geluk’ (International Day of Happiness) wordt wereldwijd jaarlijks op 20 maart gevierd.

Recht op geluk

De International Day of Happiness vraagt aandacht voor de relevantie van geluk en het welzijn van de mens. Het is belangrijk dat de belangen van de mens in overheidsbeleid worden meegenomen. Elk jaar maakt de VN een specifiek thema bekend dat te maken heeft met een vorm van geluk.

Geluk is een recht, een streven en ook een middel. Volgens Jayme Illien, de oprichter van de Internationale Dag van het Geluk van de Verenigde Naties, kan het geluk van de mens een weg banen naar een duurzamere toekomst. Door op deze dag stil te staan bij geluk op gebied van onder andere democratie en inclusie, werken we aan een functionelere maatschappij.

World Happiness Report

Op deze dag wordt het ‘gelukkigste land ter wereld’ bekendgemaakt in het World Happiness Report. Nederland staat de afgelopen jaren in de top 10 van meest gelukkige landen.

Top 10 2020

1. Finland

2. Denemarken

3. Zwitserland

4. IJsland

5. Noorwegen

6. Nederland

7. Zweden

8. Nieuw-Zeeland

9. Oostenrijk

10. Luxemburg

Duitsland en België staan respectievelijk op plek 17 en 20, net voor de Verenigde Arabische Emiraten op plek 21. Het Verenigd Koninkrijk staat op plek 13 en de Verenigde Staten op plek 19. De lijst komt tot stand op basis van een serie vragen aan inwoners van meer dan 150 landen over zaken als inkomen, gezondheid, vrijheid en sociale ondersteuning.