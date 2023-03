Minderjarige ‘fan’ die klap uitdeelde aan Jetro Willems weer vrij

De ‘fan’ die zondag voetballer Jetro Willems van FC Groningen een klap gaf, zit niet meer vast, laat de politie weten. Wanneer hij precies is vrijgelaten kon een politiewoordvoerder niet zeggen. De minderjarige man uit Groningen blijft verdachte van mishandeling.

Het besluit om hem op vrije voeten te stellen is genomen in overleg met het Openbaar Ministerie. Het feit dat hij minderjarig is, is een van de factoren die is meegewogen, aldus de woordvoerder. “Bij minderjarigen kijken we wat scherper naar dit soort zaken.”

Willems probeerde zondag in de slotfase van de wedstrijd tegen sc Heerenveen een groepje boze fans te kalmeren, omdat er onrust was ontstaan nadat een andere toeschouwer had geprobeerd het veld te betreden. In het tumult werd Willems door een van de supporters geslagen. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük legde het duel voor ongeveer een kwartier stil omdat de situatie dreigde te escaleren. De verdediger heeft maandag aangifte gedaan bij de politie van de klap.

Naast de minderjarige man werd ook een 37-jarige Groninger aangehouden voor een handgemeen met een steward. De man zit nog vast en wordt ook verdacht van mishandeling.