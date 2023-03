Poetin aan Xi: ‘staan open voor onderhandelingen over Oekraïne’

Bij aanvang van hun eerste ontmoeting deze week in Moskou hebben de Russische president Vladimir Poetin en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping hun vriendschappelijke banden benadrukt. Ze spraken hun wederzijds respect uit en kondigden aan te zullen praten over Oekraïne.

Poetin noemde Xi zijn “dierbare vriend” en zei dat Moskou het Chinese voorstel om het conflict met Oekraïne te beëindigen grondig heeft bekeken. “We hebben respect voor uw initiatief en we zullen het samen bespreken”, zei de president tegen Xi.

De Russische president zei ook “licht jaloers te zijn op de snelle ontwikkeling van China”. Hij zei dat Xi erin geslaagd is om van China een sterker land te maken en dat Beijing “de internationale situatie gebalanceerd benadert”.

Xi noemde Poetin eveneens een goede vriend en zei verheugd te zijn over zijn bezoek aan Moskou. De Chinese president bedankte Poetin voor zijn blijvende steun aan China. Hij zei ook ervan overtuigd te zijn dat het Russische volk Poetin opnieuw zal steunen bij de verkiezingen van 2024.

Xi Jinping kwam maandagmiddag aan in Moskou voor een driedaags bezoek. Later op de dag had hij een eerste tête-à-tête met Poetin tijdens een informele lunch. Dinsdagmiddag is het meest officiële gedeelte van de top met een bijeenkomst van de leiders en Chinese en Russische delegaties.