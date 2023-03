Scholieren krijgen les over relaties, seks en 3D-clitoris

Duizenden kinderen op basisscholen en in het speciaal onderwijs krijgen de komende week les over relaties, seksualiteit en grenzen. Het is weer de jaarlijkse Week van de Lentekriebels, een nationale projectweek over seksuele vorming. De week is opgezet door kenniscentrum Rutgers en de GGD’en.

Het thema van de week is dit jaar “Wat vind ik fijn?” Volgens Rutgers is het belangrijk dat kinderen die boodschap al meekrijgen voordat ze beginnen aan seks. “Leerlingen die van jongs af aan op een positieve manier over relaties en seksualiteit leren, hebben een positiever zelf- en lichaamsbeeld, kunnen beter communiceren over hun wensen en grenzen en ze leren respectvoller met elkaar omgaan”, verklaart het kenniscentrum. Dat stelt ook dat jongeren dan “minder worden geconfronteerd met seksuele problemen als ongewenste zwangerschap, soa’s en grensoverschrijdend gedrag”.

Voor de week heeft Rutgers een driedimensionaal model van de clitoris laten maken om aan kinderen in groepen 6, 7 en 8 te laten zien. De clitoris is belangrijk voor seksualiteit, maar is minder zichtbaar dan de penis, legt Rutgers uit. “Het is belangrijk dat leerlingen weten dat de clitoris bestaat, waar ze ligt, hoe de clitoris eruit ziet, en wat haar functie is, zodat ze (later) plezierige seksuele ervaringen kunnen hebben.”