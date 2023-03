Voetballer Rai Vloet voor de rechter voor dodelijk ongeval

De rechtbank in Haarlem behandelt maandag de strafzaak tegen profvoetballer Rai Vloet. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk ongeval waardoor een 4-jarig jongetje om het leven kwam. Het ongeval vond plaats op de A4 bij Hoofddorp op 14 november 2021.

Tijdens een eerdere, voorbereidende zitting had de officier van justitie het rijgedrag van Vloet “roekeloos en zeer onvoorzichtig” genoemd. “Hij reed met onverantwoord hoge snelheid onder invloed van alcohol.” Vloet zat met een vriend in de auto toen hij rond middernacht op de andere auto inreed.

De profvoetballer raakte zijn rijbewijs erdoor kwijt.

De 27-jarige middenvelder voetbalde tot begin vorig jaar voor Heracles Almelo, maar stapte over naar FC Astana in Kazachstan en later het Russische FK Oeral. Heracles besloot hem te schorsen nadat was gebleken dat zijn betrokkenheid bij het dodelijke auto-ongeval groter was dan de voetballer eerder had beweerd.