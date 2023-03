25 tips in de zaak Maria van der Zanden na uitloven beloning

De Peter R. de Vries Foundation heeft tot dusver rond de 25 tips gekregen in de zaak van de verdwenen Maria van der Zanden nadat de stichting maandagavond had laten weten een beloning van 250.000 euro uit te loven voor de gouden tip. Dit meldde directeur Kelly de Vries dinsdag.

De destijds 22-jarige vrouw vertrok op 6 augustus 1994 vanuit haar ouderlijk huis in Putten (Gelderland) op haar racefiets voor een fietstocht maar keerde nooit meer terug.

De Vries, de dochter van de vermoorde misdaadverslaggever, neemt deze en alle andere tips die nog binnenkomen deze week door. Ook deelt ze deze met het coldcaseteam dat op de zaak van Van der Zanden zit.

Peter R. de Vries richtte de Stichting De Gouden Tip vlak voor zijn dood op om geld op te halen voor een beloning in de verdwijningszaak van Tanja Groen. Hoewel meer dan een miljoen euro werd opgehaald, is ook deze zaak nog altijd niet opgelost. Na zijn dood in 2021 werd de stichting omgedoopt tot de Peter R. de Vries Foundation.