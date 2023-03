RIVM: daling van aantal coronavirusdeeltjes in riool

In het rioolwater zijn begin vorige week minder deeltjes van het coronavirus teruggevonden dan een week eerder. Ook meldden minder mensen via de zogeheten Infectieradar dat ze last hadden van verkoudheidsklachten, signaleert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Vorige week meldde het instituut al dat de top van de huidige coronagolf lijkt te zijn bereikt. Sinds vrijdag zijn de GGD’en ook gestopt met de coronateststraten. Voor het allerlaatst meldt het RIVM deze week daarom nog hoeveel mensen positief testten bij de GGD: dat waren er 2995. Daarmee is het aantal positieve wekelijkse tests terug naar het niveau van voor carnaval.

Het aantal nieuwe mensen dat wordt opgenomen in het ziekenhuis met Covid-19 daalt ook licht. Op de intensive cares zijn afgelopen week maar 35 mensen opgenomen, tegenover 60 in de week daarvoor.