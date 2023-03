Van der Plas: gesproken met Rutte over verkiezingen en stikstof

Partijleider Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging (BBB) heeft dinsdag gesproken over de verkiezingsuitslag en stikstof met minister-president Mark Rutte. De twee troffen elkaar in restaurant De Landbouw op de grens tussen Den Haag en Wassenaar. Dat meldt Van der Plas zelf op Twitter.

BBB werd vorige week bij de Provinciale Statenverkiezingen in alle provincies de grootste partij en wordt daardoor met waarschijnlijk zeventien zetels in één klap een machtsfactor van betekenis in de Eerste Kamer. De partij wil die positie in de eerste plaats gebruiken om wijzigingen af te dwingen in het stikstofbeleid van het kabinet.