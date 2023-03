NS: drukte door wegvallen treinen Den Bosch-Boxtel is te doen

Dat er door dassen die het spoor hebben ondergraven bij het plaatsje Esch geen treinen kunnen rijden tussen Den Bosch en Boxtel, zorgt voor extra drukte op omreisroutes. Maar vooralsnog waren treinen niet zo afgeladen vol dat er reizigers op perrons moesten achterblijven, zegt een woordvoerder van de NS woensdagochtend. “Het zal absoluut voor drukte zorgen, we kunnen het niet 100 procent opvangen, maar vooralsnog gaat het wel goed.”

Tenminste tot volgende week dinsdag rijden er geen treinen tussen Den Bosch en Boxtel, zo werd dinsdagmiddag bekend. Reizigers kunnen omreizen via Tilburg. Ook voor Schiphol is er een omreisroute. De NS zet, voor zover mogelijk, in de spits langere en extra treinen in, zegt de NS-woordvoerder. Dat zal in ieder geval tot aan het weekend het geval zijn.

“We zien dat het goed gaat op dit druk bereden traject”, aldus de woordvoerder. De extra reistijd bedraagt gemiddeld tussen een halfuur en een uur. Er worden ook bussen ingezet, die vooral interessant zullen zijn voor mensen die naar Vught gaan, zegt de woordvoerder. “Maar het is altijd beter om in een trein dan met een bus vervoerd te worden. In een bus kunnen minder mensen, met een trein voorkom je dat je moet wachten.”

Reizigers krijgen het advies in de reisplanner te kijken. “Die extra treinen die nu rijden kennen mensen niet. Het is slim in de reisplanner te kijken, want daar staan ze wel in.”