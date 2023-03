Timmermans: Brussel dringt niet aan op verplichte uitkoop boeren

De Europese Commissie dringt niet aan op verplichte uitkoop van Nederlandse boeren om uit de stikstofcrisis te komen. Dat zegt vicevoorzitter Frans Timmermans in een reactie op berichtgeving van de NOS en onderzoeksplatform Follow the Money. Die melden dat Timmermans’ kabinetschef, voormalig PvdA-leider Diederik Samsom, dat in een gesprek met topambtenaren van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zou hebben geadviseerd.

Volgens Timmermans, die in de commissie verantwoordelijk is voor het Europese klimaatbeleid, heeft de commissie Nederland wel gewezen op “de gevolgen van mogelijke beleidskeuzen in relatie tot Europese wet- en regelgeving. Het is geheel aan Nederland voor welke oplossing wordt gekozen.”

Uitkoop van boeren waarvoor overheidsgeld wordt gebruikt, is mogelijk in strijd met de Europese staatssteunregels. In het door stikstofminister Van der Wal ingezette beleid wordt verplichte uitkoop als allerlaatste optie gezien.