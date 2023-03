Bijna alle BBB-kandidaten staan klaar voor Provinciale Staten

Het lijkt erop dat de meeste gekozen leden van de BoerBurgerBeweging (BBB) hun zetel innemen in Provinciale Staten. Uit een rondgang van het ANP langs acht van de twaalf provincies komt naar voren dat vooralsnog een enkeling afhaakt. De BBB-leden zijn de afgelopen tijd getraind vanuit het landelijke bestuur en vanuit de provincie krijgen de nieuwe Statenleden ook hulp, zeggen meerdere lijsttrekkers.

“We worden niet in het diepe gegooid”, zegt Drenthe-lijsttrekker Gert-Jan Schuinder uit Zuidlaarderveen over de trainingen. Vier van de 21 kandidaten van BBB Drenthe (17 zetels) zeiden van tevoren niet te willen besturen. Dat komt door drukte; een is en blijft lijstduwer en een ander heeft een post binnen de waterschappen. BBB Drenthe heeft enkele leden uit de politiek.

Bij de Groningse BBB (12 zetels) zei het merendeel van de kandidaten meteen al te willen meebesturen, aldus lijsttrekker Gouke Moes. “Bij nood zeiden lijstduwers ook al wel te willen.” Er zijn nog geen signalen van terugtrekking, vertelt de docent van beroep.

In Friesland (14 zetels) heeft alleen Femke Wiersma, die onderaan de lijst stond en met voorkeurstemmen is gekozen, afgezien van een plek in de Staten, zegt lijsttrekker Abel Kooistra. Ze is eventueel nog wel beschikbaar als gedeputeerde. In Flevoland (10 zetels) heeft lijsttrekker Anja Keuter een persoon aangeraden er nog een nachtje over te slapen. “Die heeft in principe wel ja gezegd, maar had er niet op gerekend en het moet wel te combineren zijn met werk.”

In Zeeland (9 zetels) “moesten sommige Statenleden wel even slikken”, zegt BBB-rayonhoofd Arno Vael. “Sommige leden moesten wel even overleggen met het thuisfront, maar niemand heeft zich teruggetrokken.” In Zuid-Holland (9 zetels) trok één kandidaat zich terug. “Hij wilde het niet minimaal doen”, zegt lijsttrekker Hans Veentjer. In Noord-Holland (8 zetels) worden alle acht zetels “keurig ingenomen”, zegt lijsttrekker Ingrid de Sain.

De meeste kandidatenlijsten hebben wat mensen met politieke ervaring, zoals voormalig raadsleden, en met bestuurservaring. Ook zijn er veel kandidaten die nog helemaal geen politieke ervaring hebben. Dat sommigen er blanco ingaan, vinden lijsttrekkers niet erg. Ergens moet je het leren en daarom is er ook op de partij gestemd, viel te horen. Bij de BBB Limburg (10 zetels) heeft één persoon politieke ervaring in een lokale partij. “Maar we hebben gezond verstand, dat scheelt een boel”, aldus lijsttrekker Annetje Schoolmeesters.

De BBB was in Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht en Overijssel nog niet direct bereikbaar voor commentaar.