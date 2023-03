Carice van Houten selecteert winnaars in klimaatfilmwedstrijd

Actrice Carice van Houten zit in de selectiecommissie van een scriptwedstrijd die Nederlandse scriptschrijvers moet aanmoedigen verhalen over de klimaatcrisis te vertellen. Het project Tipping Point biedt drie scenaristen elk een vergoeding van 20.000 euro voor het schrijven van een filmscript waarin de klimaatproblematiek een belangrijke rol speelt.

Het initiatief komt van producent Keplerfilm en filmverzekeraar Klap No Risk. De twee partijen zeggen ge├»nspireerd te zijn door films als Don’t Look Up, de succesvolle satire op Netflix over het negeren van de klimaatcrisis, en de Nederlandse film Captain Nova, over een vrouw uit de toekomst die naar het heden reist om de wereld te waarschuwen voor de gevolgen van klimaatverandering.

Met de wedstrijd willen de initiatiefnemers “inspirerende films die het publiek aanmoedigen actie te ondernemen” promoten. “Film kan een krachtig medium zijn dat het publiek aan het denken zet. Nu is het moment”, stelt Koji Nelissen van Keplerfilm. Zowel gevestigde scenaristen als nieuwe talenten kunnen hun idee insturen voor Tipping Point. Het genre staat vrij, maar er zal een extra focus liggen op verhalen voor een jonger publiek.

Van Houten sloot zich recent aan bij de blokkade op de A12 van Extinction Rebellion. Verder zitten ook Janey van Ierland van Netflix en Ido Abram van SEE NL in de selectiecommissie. De winnaars worden eind mei bekendgemaakt, tijdens het filmfestival van Cannes. Zij mogen een jaar aan het project werken.