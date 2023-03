De installatie van zonnepanelen heeft de afgelopen jaren geleidelijk aan populariteit gewonnen

Zonne-energie, een duurzame en schone energiebron, verlaagt de elektriciteitsrekening, bevordert energieonafhankelijkheid en minimaliseert de uitstoot van koolstof.

De installatie van zonnepanelen heeft de laatste jaren een opwaartse trend doorgemaakt. Volgens het International Energy Agency (IEA) steeg de wereldwijde capaciteit voor zonne-energie in 2020 met 18%, ondanks de COVID-19-pandemie. China en de Verenigde Staten waren goed voor meer dan de helft van de nieuwe installaties, waarbij zonne-energie voor het tweede achtereenvolgende jaar de grootste bron van nieuwe energieopwekking in de Verenigde Staten was en goed was voor 43% van de nieuwe elektriciteitsopwekkingscapaciteit.

Stijgende populariteit

De trend naar zonnepaneelinstallatie wordt gestuwd door verschillende factoren. Primair hebben de dalende kosten van zonnepaneelinstallatie en -apparatuur het meer toegankelijk en betaalbaar gemaakt voor huishoudens en bedrijven. Bovendien heeft de groeiende bezorgdheid over klimaatverandering en de behoefte aan duurzame energiebronnen de populariteit van zonnepanelen verder aangewakkerd.

De COVID-19-pandemie heeft ook bijgedragen aan de toename van de capaciteit voor zonne-energie. Met meer mensen die vanuit huis werken, is er meer nadruk gelegd op energie-efficiëntie en het verlagen van energiekosten. Zonnepanelen bieden een oplossing die niet alleen energiekosten verlaagt, maar ook een duurzame en milieuvriendelijke energiebron biedt.

China heeft een belangrijke rol gespeeld bij de groei van de capaciteit voor zonne-energie. De Chinese overheid heeft zwaar geïnvesteerd in hernieuwbare energiebronnen, waaronder zonnepanelen, om de uitstoot van broeikasgassen en luchtvervuiling te verminderen. Hierdoor was China goed voor bijna de helft van de wereldwijde groei van de capaciteit voor zonne-energie in 2020.

De Verenigde Staten zijn ook een leider geweest in de adoptie van zonnepanelen. De dalende kosten van zonnepanelen, ondersteunend overheidsbeleid en de groeiende vraag naar schone energiebronnen droegen bij aan een stijging van 43% in de capaciteit voor zonne-energie, die andere hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en waterkracht overtrof.

Voordelen van zonnepanelen

Zonnepanelen bieden tal van voordelen. Ten eerste is zonne-energie een duurzame, hernieuwbare energiebron die geen schadelijke verontreinigders of broeikasgassen produceert die bijdragen aan klimaatverandering. De installatie van zonnepanelen vermindert de ecologische voetafdruk en bevordert een duurzame toekomst.

Zonnepanelen kunnen ook de elektriciteitsrekening verlagen. Zodra de installatie van zonnepanelen is betaald, is de energie die ze produceren in feite gratis. Incentives zoals belastingkredieten of kortingen kunnen de kosten van installatie compenseren, afhankelijk van de locatie. Als er meer energie wordt geproduceerd dan gebruikt, kan de overtollige energie worden teruggeleverd aan het net en kan er een tegoed op de elektriciteitsrekening worden ontvangen.

Bovendien bieden zonnepanelen energie-onafhankelijkheid. Het opwekken van de eigen energie betekent minder afhankelijkheid van het net en een verminderde kwetsbaarheid voor stroomstoringen, wat vooral voordelig is in gebieden met frequente stroomuitval of tijdens noodsituaties zoals natuurrampen.

Zonnepanelen hebben een lange levensduur van 25-30 jaar of meer, waardoor ze een betrouwbare investering zijn voor de lange termijn om stroom op te wekken. Ze zijn veelzijdig en kunnen worden geïnstalleerd op daken, op de grond of op draagbare systemen voor gebruik tijdens buitenactiviteiten zoals kamperen of RVing. Bovendien bieden overheden en nutsbedrijven stimulansen en kortingen om de installatie van zonnepanelen aan te moedigen, waardoor zonne-energie betaalbaarder wordt.

Uitstekende investering

