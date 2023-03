Dubbelfuncties toch mogelijk bij BBB

Het wordt toch mogelijk om dubbelfuncties te hebben bij de BBB. De winnaar van de verkiezingen voor de Provinciale Staten wil dit eigenlijk niet, maar lijkt er toch toe te worden gedwongen. Volgens een woordvoerder gaat het pas spelen bij de installatie van de Eerste Kamer.

Het partijbestuur is woensdagavond akkoord gegaan met dubbelfuncties. De gedragslijn wordt aangepast. Het AD berichtte hier al eerste over. Het kan betekenen dat mensen die in de Eerste Kamer gekozen zijn ook zitting nemen in de Provinciale Staten. De partij staat dubbelfuncties toe omdat ze wil vermijden dat een zetel niet ingevuld wordt.

Volgens de woordvoerder zijn zeker zeven BBB’ers gekozen in de Provinciale Staten die ook in de Eerste Kamer zitting kunnen nemen. Het gaat om twee BBB’ers in Overijssel, onder wie Ilona Lagas, lijsttrekker voor de Eerste Kamer. Verder gaat het om kandidaten in Groningen, Gelderland, Limburg, Utrecht en Flevoland.

Er zijn ook BBB’ers gekozen in zowel de Provinciale Staten als in een waterschapsbestuur. Dit probleem speelt onder meer bij de BBB in Overijssel, aldus het AD. Volgens de wet mag iemand niet in beide besturen zitten. Mensen zullen keuzes moeten maken, zegt de woordvoerder hierover. “Het is een hele puzzel.”

BBB deed het bij de verkiezingen nog beter dan de peilingen aangaven. De partij won in alle provincies. In Zuid-Holland heeft een BBB-kandidaat inmiddels aangegeven zijn zetel in de Provinciale Staten niet te zullen innemen. Het gaat om nummer acht op de kandidatenlijst, Edwin van den Heuvel. Hij is tot dusver de enige.

Volgens de woordvoerder had Van den Heuvel niet verwacht in de Staten te worden gekozen. Van den Heuvel heeft laten weten het lidmaatschap van de Staten niet te kunnen combineren met zijn gezin en zijn adviesbureau. “En hij wil het werk niet half doen.” De BBB heeft voldoende kandidaten in Zuid-Holland om Van den Heuvel te vervangen.