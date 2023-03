Een burn out of een bore out? Dit zijn de verschillen

Van een burn-out hebben de meeste mensen wel gehoord, maar een bore-out is een net wat onbekender fenomeen. In 2022 hadden zo’n rond de 1,3 miljoen Nederlanders last van klachten door een burn-out. De symptomen van een bore-out zijn vergelijkbaar met die van een burn-out, maar worden in tegenstelling tot een burn-out niet veroorzaakt door overbelasting, maar door onderbelasting en verveling. Er zijn weinig cijfers bekend over hoeveel Nederlanders hier last van hebben, aangezien het een stuk minder bekend is en daardoor ook minder gemeld wordt. Wat zijn de verschillen? En welke stappen moet je ondernemen wanneer je last hebt van klachten?

Een burn-out

Wat is een burn-out? Een burn-out wordt meestal gekenmerkt door fysieke, emotionele en mentale uitputting. Symptomen zijn onder andere vermoeidheid, verminderde concentratie, slaapproblemen, prikkelbaarheid en een gevoel van machteloosheid. Een burn-out wordt vaak veroorzaakt door te hoge verwachtingen, te veel werkdruk, een gebrek aan autonomie en controle, en een gebrek aan steun en erkenning van anderen. Al jaren groeit het aantal gevallen van een burn-out en ook steeds meer jonge mensen krijgen er last van.

Wat is een bore-out?

Een bore-out daarentegen wordt gekenmerkt door gevoelens van verveling, desinteresse en onderstimulatie. Apathie, gebrek aan motivatie, vermoeidheid en een gevoel van nutteloosheid zijn typische bore-out symptomen. Een bore-out kan ontstaan als gevolg van te weinig uitdaging in het werk, repetitieve taken, te weinig variatie, een gebrek aan verantwoordelijkheid en autonomie, en een gebrek aan sociale interactie.

Wat kun je doen als je last hebt van een burn-out of bore-out?

Als je last hebt van een burn-out of bore-out, is het belangrijk om actie te ondernemen om je welzijn te verbeteren. Het kan al erg helpen om er met vrienden, familie, collega’s of een professional over te praten. Zo kun je je gevoelens uiten en steun te zoeken. Ook is het belangrijk om de oorzaak van de burn-out of bore-out te identificeren. Als je weet waar het vandaan komt, kun je gericht actie ondernemen.

Reflecteer op je levensstijl

Gun jezelf de tijd om te herstellen. Neem bijvoorbeeld enkele dagen vrij, verminder je werkuren of neem een pauze van sociale media. Rust inbouwen in je dagelijkse routine kan een groot verschil maken in hoe je je voelt. Zorg daarnaast voor voldoende slaap, gezonde voeding en regelmatige lichaamsbeweging. Vermijd cafeïne, alcohol en andere stimulerende middelen.

Conclusie

Een burn-out en bore-out zijn dus echt twee verschillende aandoeningen, maar wat ze gemeenschappelijk hebben is dat ze allebei een grote impact op je welzijn hebben. Als je symptomen van een burn-out of bore-out ervaart, is het belangrijk om actie te ondernemen en hulp te zoeken. Door gerichte stappen te nemen en je levensstijl aan te passen, kun je het plezier in je werk terugvinden en zal de kwaliteit van je leven verbeteren. Werk is immers een groot onderdeel van je leven, dus het is van groot belang dat je je goed voelt over wat je doet en je een gelukkig leven kunt leiden.