GGD-medewerkers krijgen ‘nare berichten’ over Lentekriebelweek

GGD-medewerkers krijgen deze week “nare berichten” over de Week van de Lentekriebels, laat een woordvoerster van de koepelorganisatie GGD GHOR Nederland weten. Of er ook medewerkers bedreigd worden kan ze niet direct zeggen.

De berichten richten zich op de themaweek over seksuele vorming in het basisonderwijs, maar volgens de woordvoerster vragen mensen zich ook af waarom er überhaupt seksuele voorlichting gegeven moet worden in het basisonderwijs. “Met verbazing over de felheid van deze discussie, staan we voor de veiligheid van de mensen die dit werk doen”, meldt GGD GHOR Nederland verder.

Basisscholen zijn verplicht om aandacht te besteden aan seksualiteit. Scholen kunnen dat doen tijdens de Week van de Lentekriebels. Scholen die meedoen kunnen kiezen uit meerdere lespakketten, waaronder een pakket vanuit christelijke visie (‘Wonderlijk gemaakt’) en een pakket voor het speciaal onderwijs. Zo’n 2800 scholen doen dit jaar mee aan de week, die het thema ‘Wat vind ik fijn?’ draagt. Scholen kunnen ook ondersteuning vragen van de GGD. De gezondheidsdiensten bieden naar eigen zeggen “maatwerk en kijken naar wat past bij de wensen en behoeften die spelen bij de school, de leerlingen en de ouders of verzorgers.”

GGD GHOR Nederland zegt dat “er altijd wel negatieve reacties zijn” op de themaweek, die al jaren bestaat. “Maar we merken dat het dit jaar veel heftiger is dan voorgaande jaren.” Dat houdt mogelijk verband met de negatieve aandacht op sociale media en vanuit politieke partijen, zegt de woordvoerster. “Maar het zou ook kunnen liggen aan het thema.”

De GGD Utrecht beaamt de soms negatieve benadering van de themaweek dit jaar. “Als medewerkers voorlichting geven, dan merken ze dat de sfeer anders is”, zegt een woordvoerster. Ook onlinebijeenkomsten over het thema verlopen volgens haar “wat grimmiger”. Op details wil ze niet ingaan. Er zijn medewerkers die nu met z’n tweeën naar de voorlichtingen gaan, vertelt ze wel, in plaats van alleen.

Kenniscentrum Rutgers ontwikkelt lespakketten voor de Week van de Lentekriebels op het speciaal- en basisonderwijs. De organisatie liet eerder deze week al weten dit jaar een stuk meer ophef over de inhoud te zien dan andere jaren. “Foutieve berichten en nepnieuws dragen daaraan bij. Die hele onlinehetze is nieuw voor ons”, zei expert seksuele vorming Luc Lauwers tegen het ANP.

Onder meer Forum voor Democratie stelde deze week in de Tweede Kamer vragen over de Week van de Lentekriebels. Ook gaat FVD online tekeer tegen Rutgers en de lespakketten en is de partij een petitie begonnen “tegen de seksualisering van jonge kinderen”. Ook influencers zoals Kim Feenstra hebben zich online uitgesproken tegen de themaweek.