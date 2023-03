Jacqueline Smit benoemd tot interim-hoofdredacteur van NOS Sport

Jacqueline Smit is benoemd tot interim-hoofdredacteur van NOS Sport. Dat meldde de NOS donderdag. De hoofdredactie van NOS Sport trad eerder deze maand af vanwege de onthullingen over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer in de afgelopen twintig jaar.

De interim-hoofdredacteur blijft aan tot een nieuwe hoofdredacteur is geworven. De directie van de NOS is de procedure voor het vinden van een nieuwe hoofdredacteur gestart, laat de omroep weten.

De aanstelling van Smit (58) is “in beginsel voor een half jaar”, meldt de omroep. Zij start direct, maar vanwege andere verplichtingen is dit eerst in deeltijd. Rond april zal dit voltijds worden, aldus de NOS. Smit “wordt operationeel eindverantwoordelijk voor NOS Sport en focust zich daarbij op de mensen, de cultuur en de organisatie”.

Gerard Timmer, de algemeen directeur van de NOS, is “blij” dat de omroep “zo snel iemand van het kaliber van Smit” heeft kunnen vinden. “Ze heeft de kennis en de ervaring om de gewenste veranderingen bij NOS Sport in gang te zetten.” De redactie heeft “in deze ingewikkelde en moeilijke tijd niet alleen veel saamhorigheid getoond, maar ook de kracht en kwaliteit laten zien die zo eigen is aan NOS Sport”, aldus Timmer. Smit werkte eerder bij onder meer Microsoft Nederland en de 538 Groep. Zij is momenteel verbonden aan het bureau 3Rivers, dat mediabedrijven adviseert, en is oprichter van adviesbureau Rockport Ink.

Externe vertrouwenspersonen kregen de laatste periode meer dan honderd meldingen over misstanden op de werkvloer bij NOS Sport in de afgelopen twintig jaar. Dat ging over specifieke zaken, maar ook over de cultuur die heerste op de redactie. Die zou te veel gericht zijn op resultaat en te weinig op de werknemers. In een artikel van de Volkskrant over de werksfeer bij NOS Sport staat onder meer dat presentator Tom Egbers grensoverschrijdend en intimiderend gedrag vertoonde.