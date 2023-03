Nederlands zeilschip vlotgetrokken, vaart vrijdag weer verder

Het Nederlandse zeilschip Noorderlicht dat in de nacht van woensdag op donderdag vastliep voor de Noorse kust is vlotgetrokken. Een onderwaterinspectie toonde aan dat er geen schade aan het schip is. Er waren 26 mensen aan boord, onder wie veertien scholieren van 14 tot 17 jaar oud. Niemand raakte bij het incident gewond.

Volgens een woordvoerder van reisorganisatie Swan Expeditions is het de bedoeling dat de reis vrijdag wordt voortgezet, met als einddoel Spitsbergen. Kapitein en machinist voeren donderdagavond nog de nodige controles uit.

De Noorderlicht was onderweg van Trondheim naar Nørvik toen het schip in de nacht van woensdag op donderdag vastliep bij een klein eiland bij Rugholmen. Het schip maakte slagzij. Hoe dat kon gebeuren wordt onderzocht. De opvarenden konden met een rubberbootje ertussen naar de kant wandelen, omdat het schip direct tegen de wal aan lag.

De leerlingen aan boord doen mee aan Masterskip, een “zeilend onderwijsprogramma”, aldus Swan Expeditions. Scholieren kunnen zich hier voor inschrijven. Zo’n reis duurt tussen de vijf tot zes weken en is volgens de directeur bedoeld voor scholieren die meer tot zich willen krijgen dan het “reguliere onderwijsprogramma”.