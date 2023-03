Ook in provincie vindt CDA stikstofdoel 2030 ‘niet heilig’

Voor lijsttrekkers van diverse provinciale afdelingen van het CDA is het jaartal 2030 niet heilig voor wat betreft stikstof, zo laten ze desgevraagd weten. Het kabinetsdoel is om dan overal in Nederland de uitstoot van stikstof met de helft te hebben gereduceerd. Meerdere lijsttrekkers laten echter weten liever te zien dat er “realistisch” wordt gekeken naar de situatie, ook als dat in sommige gebieden ertoe leidt dat de stikstofdoelen pas later worden gehaald. Mirjam Sterk (lijsttrekker in de provincie Utrecht) zegt dat ze het vooral belangrijk vindt dat “we gewoon starten”.

Hiermee sluiten meerdere lijsttrekkers zich aan bij wat CDA-leider Wopke Hoekstra eerder al zei over het in het regeerakkoord gestelde doel.

“Het moet gaan over het toepassen van innovatie, en niet over een jaartal”, zo zegt Jo-Annes de Bat, CDA-lijsttrekker bij de afgelopen provinciale verkiezingen in Zeeland. “2035 staat in de wet. Laten we niet moeilijk doen over 2030.”

Volgens Dennis Heijnen, lijsttrekker in Noord-Holland, moet de “discussie over het jaartal” genuanceerder worden. “Je ziet gebieden waar de opgave meevalt en waar je het stikstofdoel eerder gaat bereiken, en je ziet gebieden waar de opgave groter is. En dat vind ik prima.” Zo wijst hij op het Natura 2000-gebied Eilandspolder, dat in de gemeente Alkmaar ligt. “Zelfs als je daar alle agrariërs weghaalt, ga je niet voldoende winst creëren. Je zult daar een andere aanpak moeten kiezen.”

Sterk vindt duidelijkheid over “de middelen en de regelingen” veel belangrijker dan praten over de deadline van 2030. Ze geeft aan zich zorgen te maken over “of de middelen wel voldoende zijn voor de enorme ambities”. Het kabinet heeft 24 miljard euro gereserveerd voor de gehele stikstofaanpak. “We zien dat we een natuurprobleem hebben”, reageert de Groningse lijsttrekker Robert de Wit. “We hebben wel liever iets meer tijd, en dat het dan goed gaat. 2030 is geen harde deadline voor ons, maar als het lukt hebben we er uiteraard geen problemen mee.”

Het CDA heeft dramatische provinciale verkiezingen achter de rug. Veel stemmers zijn overgestapt naar de BoerBurgerBeweging (BBB), die in elke provincie de grootste is geworden. In de provincies zijn de gesprekken vanuit de verkenner inmiddels gaande, of in ieder geval ingepland. Rick Brink, CDA-lijsttrekker in Overijssel, zegt daarom wel dat “2030 niet heilig is” wat hem betreft, maar wil hierbij ook noemen dat bij het CDA nu bescheidenheid op de plek is.

In de rondgang zijn alle provinciale CDA-lijsttrekkers benaderd. De provincies Utrecht, Groningen, Zeeland, Noord-Holland en Overijssel hebben gereageerd. Friso Douwstra, lijsttrekker voor het CDA in de provincie Friesland, wil het houden bij wat er over stikstof in het partijprogramma staat. “Ook de Friese boeren leveren een bijdrage aan de stikstofreductie. Boeren die vrijwillig stoppen worden hiervoor gecompenseerd. Wij zijn tegen onteigening”, zo valt onder meer te lezen.