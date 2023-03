Oppositie fel op kabinet en coalitie om ‘falend’ ouderenbeleid

De oppositie in de Tweede Kamer vindt dat het kabinet kwetsbare ouderen in de steek laat. Er staan te veel ouderen op een wachtlijst voor een verpleeghuis en er is te weinig personeel om ouderen daar te verzorgen. Daarnaast is er ‘stiekem’ 1,6 miljard euro bezuinigd op de 2,7 miljard euro extra die het kabinet in 2017 voor de ouderenzorg had vrijgemaakt. De coalitiepartijen kregen er ook flink van langs in het Kamerdebat over de ouderenzorg. VVD, D66, CDA en ChristenUnie kunnen als coalitiepartijen “aan de knoppen draaien”, maar verzuimen dat te doen, was het verwijt van alle oppositiepartijen aan hun adres.

De ene oppositiepartij was feller in haar bewoordingen dan de andere. Volgens Lilian Marijnissen (SP) stond VVD-Kamerlid Harry Bevers het kabinet “schaamteloos te legitimeren de ouderenzorg af te breken”. Ook Lucille Werner (CDA) kreeg tijdens het debat het verwijt dat ze niet het kabinet moet napraten dat er “minder meer” naar de ouderenzorg is gegaan, zei Stephan van Baarle (DENK). Het gaat volgens hem om een ordinaire bezuiniging.

Van Baarle, en onder anderen ook Fleur Agema van de PVV, haalde een paar keer het recente rapport van het Centraal Planbureau (CPB) aan. Daarin stellen de ‘doorrekenmeesters’ van kabinets- en verkiezingsprogramma’s letterlijk dat er “na de invoering van het kwaliteitskader in totaal voor 1,6 mld euro structureel op de ouderenzorg is bezuinigd”. Ook staat in het CPB-rapport dat “het aannemelijk is dat dit leidt tot minder zorg en/of lagere kwaliteit van zorg” dan in 2017 was beoogd.

De oppositie wil dat er meer geld naar de ouderenzorg gaat. Ook wil de oppositie meer verpleeghuisplekken, mede omdat er nu al 22.000 kwetsbare ouderen daarvoor op de wachtlijst staan. De coalitie vindt onder meer dat er meer tempo moet worden gemaakt in het realiseren van ouderenwoningen, waarbij goede zorg is geregeld.