Tweede Kamer wil van tijdelijke huurcontracten af

De Tweede Kamer wil af van tijdelijke huurcontracten. In het parlement tekent zich een meerderheid af voor een wetsvoorstel van ChristenUnie en de Partij van de Arbeid, zo bleek tijdens een debat over het initiatief.

PvdA’er Henk Nijboer en Pieter Grinwis van de ChristenUnie kwamen met het voorstel om een wijziging van de wet uit 2016 terug te draaien die tijdelijke huurcontracten in veel meer gevallen mogelijk maakte. SP, D66 en GroenLinks hebben hun steun voor het wetsvoorstel uitgesproken. De Partij voor de Dieren staat er ook achter, laat de partij weten.

Ook de PVV is tegen tijdelijke contracten, al had Tweede Kamerlid Alexander Kops wel nog wat vragen over het voorstel dat nu voorligt. Hij wilde vooral weten of de regels niet te streng uitpakken voor kleine verhuurders. Hij had het over mensen die maar één woning bezitten die ze later willen verkopen voor hun oude dag, of beschikbaar willen kunnen stellen aan familie. Als de PVV uiteindelijk toch instemt, is er een Kamermeerderheid voor het plan.

VVD en de Groep Van Haga zien het voorstel niet zitten. Wybren van Haga, zelf vastgoedondernemer, vindt dat de woningmarkt verstoord wordt door alle regels. Als die er niet zouden zijn, zou de markt de problemen vanzelf oplossen, zegt hij. VVD’er Peter de Groot is het daar min of meer mee eens, al denkt hij niet dat dat op dit moment realistisch is, bijvoorbeeld omdat het niet mogelijk is om snel genoeg bij te bouwen. “De komende jaren hebben we nog geen ideale situatie met elkaar.”

Woonminister Hugo de Jonge kwam maandag met een eigen, ander voorstel voor de tijdelijke huurcontracten. Hij wil het voor gemeenten mogelijk maken om dat lokaal te verbieden. Zijn partijgenoot Jaco Geurts vindt dat PvdA en ChristenUnie met de minister in gesprek moeten. Het Kamerlid zegt het initiatiefwetsvoorstel alleen te steunen als het op een paar punten wordt aangepast.

Het debat over het wetsvoorstel wordt later voortgezet. Dan geven Grinwis en Nijboer en minister De Jonge antwoord op vragen die nu gesteld zijn.