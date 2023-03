De BoerBurgerBeweging (BBB) is in Zuid-Holland toch op acht zetels geëindigd in plaats van op negen. JA21 krijgt er een zetel bij en komt uit op vier. De VVD en BBB zijn nu even groot in de provincie.

De zetelverdeling in Noord-Brabant is niet veranderd. De BBB is daar de grootste partij geworden met elf zetels, VVD is ook daar de tweede partij, met negen zetels.

De provincie Utrecht maakt vrijdagmiddag om 13.00 uur de officiële uitslag bekend, als laatste provincie.