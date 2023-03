FVD’er Gideon van Meijeren blijft weg bij politierechter

Kamerlid Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie is vrijdagmiddag niet komen opdagen bij de politierechter in Den Haag. Hij heeft zich bij de rechtbank afgemeld, bleek bij aanvang van de zitting. De zaak wordt nu zonder hem behandeld.

Van Meijeren was gedagvaard voor rijden door rood licht met een deelscooter, terwijl zijn rijbewijs eerder door de rechter was afgenomen. De politicus werd in december 2021 aangehouden.

In een mail aan de rechtbank bekent hij dat hij zonder rijbewijs op een snorfiets reed. Hij betuigt daarvoor zijn spijt, schrijft hij. Hij was naar eigen zeggen niet op de hoogte dat hij een rijbewijs nodig had voor een snorfiets. “Maar ik realiseer me dat iedereen de wet behoort te kennen.”

Het Kamerlid was eerder zijn rijbewijs al kwijtgeraakt doordat hij had geweigerd mee te werken aan een blaastest. Hij weigerde die omdat hij zich op dat moment door de politie geïntimideerd voelde.

Van Meijeren is naast Kamerlid ook gemeenteraadslid in Den Haag en nog even Statenlid in de provincie Zuid-Holland. Bij de Provinciale Statenverkiezingen was hij lijstduwer.