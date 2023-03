FVD’er Van Meijeren alsnog voor rechter om snorren door rood

Kamerlid Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie moet vrijdag alsnog voor de politierechter verschijnen voor rijden door rood licht met zijn snorfiets, terwijl zijn rijbewijs eerder door de rechter was afgenomen.

Van Meijeren werd in december 2021 aangehouden. Het Kamerlid was eerder zijn rijbewijs al kwijtgeraakt doordat hij had geweigerd mee te werken aan een blaastest. Hij weigerde die omdat hij zich op dat moment door de politie geïntimideerd voelde. Van Meijeren heeft naar eigen zeggen het idee dat hij de laatste tijd door de politie hinderlijk wordt achtervolgd en lastiggevallen.

De 34-jarige politicus zegt zich er niet bewust van te zijn dat hij door rood licht heeft gereden. Ook wist het Kamerlid niet dat je zonder rijbewijs niet op een snorfiets mag rijden, maar hij erkent dat hij dat had moeten weten.

Aanvankelijk moest Van Meijeren in december voor de rechter verschijnen, maar zijn advocaat vroeg om aanhouding van de zaak. Vijf minuten voordat de rechter zou beslissen dat de strafzaak zou worden uitgesteld, mailde Van Meijeren dat hij t├│ch wilde komen. De officier van justitie was hier kritisch over en zei te vermoeden dat Van Meijeren dit bewust deed omdat hij geen media-aandacht voor zijn zaak wil: “Mijn voorgevoel is dat meneer met de openbaarheid aan het spelen is.”

Van Meijeren is naast Kamerlid ook gemeenteraadslid in Den Haag en nog even Statenlid in de provincie Zuid-Holland. Bij de Provinciale Statenverkiezingen was hij lijstduwer.