Meisje (7) komt om door aanrijding met stadsbus in Utrecht

Een 7-jarig meisje is vrijdagochtend in Utrecht om het leven gekomen door een aanrijding met een stadsbus. Een 5-jarig jongetje raakte zwaargewond, meldt de politie. Beide kinderen komen uit Utrecht.

Het ongeval gebeurde rond 08.00 uur op de Vleutenseweg, op het puntje van de wijk Lombok. Wat er precies is gebeurd, kon een politiewoordvoerder nog niet zeggen. “We doen onderzoek naar de toedracht, dat gaat nog wel even duren”, aldus de woordvoerder.

De kinderen waren op straat toen de aanrijding plaatsvond. Of ze bijvoorbeeld lopend of op de fiets waren, weet de woordvoerder nog niet. De ouders waren niet aanwezig bij het ongeval. Of de kinderen onderweg waren naar school, weet de zegsman ook niet.

In de bus zat volgens de woordvoerder een flink aantal mensen. Zij zijn opgevangen in een nabijgelegen café en hebben slachtofferhulp aangeboden gekregen. Niemand in de bus is gewond geraakt.