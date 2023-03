Rinus Otte nieuwe voorzitter van College van procureurs-generaal

Rinus Otte wordt per 1 juni de nieuwe voorzitter van het College van procureurs-generaal, meldt het Openbaar Ministerie. De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met het voorstel van justitieminister Dilan Yeşilgöz-Zegerius om Otte voor te dragen als voorzitter. Het college vormt het bestuur van het OM.

Otte volgt Gerrit van der Burg op, die de wettelijke termijn van zes jaar als voorzitter heeft volgemaakt. Van den Burg kwam recentelijk onder vuur te liggen vanwege zijn reactie op het vernietigende rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de drie moorden die rond het Marengo-proces zijn gepleegd. Daar bood hij eerder deze maand zijn excuses voor aan, al vond hij niet dat het moest leiden tot direct opstappen.

Van der Burg laat weten “verheugd’ te zijn dat Otte hem opvolgt. “Het is goed dat Rinus de komende jaren met zijn grote ervaring het voorzitterschap bekleedt binnen een in korte tijd vernieuwd college. Voor het OM zijn er de komende periode uitdagingen op belangrijke thema’s zoals bijvoorbeeld de wijziging van het stelsel bewaken en beveiligen, de voorbereiding op het nieuwe wetboek van strafvordering en de razendsnelle ontwikkelingen binnen de criminaliteit.”

Otte is sinds maart 2016 lid van het College van procureurs-generaal en was daarvoor rechter. Hij was als voorzitter van het gerechtshof betrokken bij een vonnis over Michael P. in 2012, de man die later Anne Faber vermoorde. De nabestaanden van Faber eisten in 2019 dat Otte zou opstappen als lid van het college, maar het OM zag daar toen geen aanleiding toe.