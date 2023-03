Shovelchauffeur opnieuw voor de rechter na afgewezen wraking

De bestuurder van de shovel die door een afzetting reed bij het boerenprotest in Den Haag, staat vrijdag opnieuw voor de politierechter in Den Haag. De rechtbank heeft zijn wrakingsverzoek ongegrond verklaard en legt de 60-jarige verdachte uit Geesteren ook een wrakingsverbod op, zodat hij niet opnieuw om een andere rechter kan vragen.

Johan R. werd op zaterdag 11 maart aangehouden tijdens het boerenprotest in het Zuiderpark in Den Haag. Hij wordt verdacht van vernieling, verzet met letsel, mishandeling en bedreiging. R. zou zich bij zijn aanhouding hebben verzet, daardoor raakten twee agenten lichtgewond onder meer aan het gezicht. Ook zou hij daarna in het politiebusje nog dreigementen hebben geuit richting agenten als: “laat ze maar eens een voor een met mij in de ring staan”.

Hij moest zich daar aanvankelijk vorige week voor verantwoorden bij de rechter, maar wraakte toen de rechtbank. Bij aanvang van de zaak vroeg hij of de rechter zich wilde legitimeren, of hij bevoegd was en of de griffier alles noteerde. Daarnaast wilde R. vrijgepleit worden en voor geleden schade vroeg R. om 100.000 euro. Zijn advocaat trok zich bij aanvang van de zitting terug.

De gewraakte rechter besliste nog wel dat R. in de cel moest blijven zitten. Daar verzamelde zich begin deze week een groep demonstranten met tractoren. De actie was bedoeld als steunbetuiging.