Studenten TU Delft ontwerpen noodwoning aardbevingsgebied Turkije

Studenten van de TU Delft hebben vrijdag ideeën gepresenteerd om een aardbevingsbestendige woning te ontwikkelen die ingezet kan worden in het aardbevingsgebied in Turkije en Syrië. Meriç Kessaf bedacht het idee om noodwoningen te ontwerpen. Ze heeft zelf veel familieleden verloren door de aardbeving in februari.

“We wilden iets doen, geld inzamelen of warme truien opsturen”, vertelt Kessaf, “maar we kwamen al snel tot de conclusie: dit is de faculteit bouwkunde, wij weten hoe je moet bouwen. Er lopen allemaal experts en specialisten rond. Daar moeten we gebruik van maken.”

Studenten uit allerlei verschillende disciplines werken mee. “Dat is heel cool”, zegt docent Job Schroën die lesgeeft in bouwen in extreme klimaten. “Er lopen hier studenten van andere faculteiten rond, er komen docenten in hun vrije tijd langs. Er is een gevoel dat we hier iets van betekenis kunnen doen. Iedereen verdient een dak boven het hoofd, het is mooi dat wij daarin iets kunnen betekenen.”

De studenten werken in verschillende groepen. Zo grijpt een groepje terug op traditionele bouwmethodes uit de Turkse regio. “We kunnen bijvoorbeeld houten frames bouwen die ter plekke gevuld worden met mortel van bijvoorbeeld modder en stenen. Die kunnen schokken beter opvangen dan andere materialen”, legt een student uit. Anderen kijken naar hoe de woningen privacy kunnen bieden, of hoe je een oude gemeenschap weer opbouwt door buren samen te brengen.

“We denken heel erg na over hoe de mensen daar met lokale materialen en kennis het zelf kunnen doen en niet afhankelijk zijn van hulp van buitenaf”, vertelt Kessaf. “Het is belangrijk dat de mensen daar het zelf in de hand hebben. Hoe zorg je ervoor dat mensen weer het vertrouwen krijgen om weer in een gebouw te wonen, om het leven weer op te pakken? Daarover hebben we ook gesprekken met bijvoorbeeld psychologen.”

De volgende stap is om een prototype op ware schaal te bouwen in samenwerking met alle verschillende experts en partners. Het project is nog in de beginfase, maar de bedoeling is dat de noodwoningen uiteindelijk in het aardbevingsgebied onderdak kunnen bieden. Kessaf voelt zich in ieder geval al enorm gesterkt door het project. “Het geeft ontzettend veel kracht om met zoveel enthousiaste studenten hieraan te werken.”