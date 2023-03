Tuchtcollege veroordeelt internist die coassistenten betastte

Een internist raakt de registratie voor zijn beroep kwijt, omdat hij zich seksueel grensoverschrijdend heeft gedragen tijdens een les aan drie vrouwelijke coassistenten. Dat meldt het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Hij mag zijn beroep niet meer uitoefenen.

Volgens de artsen in opleiding moesten zij zich tijdens een echografie-oefening met vaatonderzoek aan de liezen tot op hun onderbroek uitkleden, heeft de internist de vrouwen alle drie onaangekondigd aangeraakt in hun schaamstreek en schoof hij hun onderbroeken opzij. Bovendien zou hij volgens de drie vrouwen beelden van het voorval gemaakt hebben op zijn telefoon. De coassistenten hebben afzonderlijk aangifte tegen de internist gedaan.

Het college vindt de verhalen van de vrouwen “voldoende geloofwaardig”, omdat ze alle drie apart een verklaring hebben afgelegd kort na het incident en hun verhalen bovendien op de belangrijkste punten met elkaar overeenkomen. “Voor een dergelijk onderzoek, in het bijzonder van de bloedvaten in de lies, was het aanraken van de schaamstreek en het verschuiven van het ondergoed niet nodig”, gaat het college verder. “Hetzelfde geldt voor de specifieke lichaamshoudingen die de coassistenten van de internist moesten aannemen.”

Ook hoefden twee mannelijke coassistenten tijdens een soortgelijke les hun broek niet uit te trekken van de internist. Voor hen hoorde een vaatonderzoek aan de liezen bovendien niet bij het onderwijs.

Het college vindt het ook “aannemelijk” dat de internist tijdens de les video-opnames maakte van de vrouwen. Die gang van zaken noemt het college “bijzonder kwalijk en tuchtrechtelijk ernstig verwijtbaar”.

De internist stelt dat de handelingen zoals beschreven door de coassistenten noodzakelijk waren voor het goed uitvoeren van het onderzoek. Hij ontkent foto’s of filmpjes gemaakt te hebben. De videofunctie gebruikte hij naar eigen zeggen om de tijd op te nemen, aangezien de klok in de kamer kapot was.

Het college gaat niet mee in zijn verweer. De internist heeft “het vertrouwen van klaagsters misbruikt en beschaamd en hun mentale gezondheid geschaad”. Bovendien heeft hij de kwaliteit van de patiĆ«ntenzorg “ondermijnd”, door de artsen in opleiding te laten denken dat dit soort gedragingen bij zo’n onderzoek horen.

Waar de arts werkt is niet bekendgemaakt.