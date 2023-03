Verdachte fataal ongeval A59 blijft vast, reed volgens OM te hard

De 33-jarige man die ervan wordt verdacht dat hij vrijdagavond 10 maart een dodelijk ongeval veroorzaakte op de A59 bij Sprang-Capelle, blijft veertien dagen langer vastzitten. Dit heeft de rechter-commissaris, waar hij werd voorgeleid op verdenking van doodslag, vrijdag besloten. Bij het ongeluk kwam een gezin uit Raamsdonksveer om het leven. De slachtoffers waren een meisje van 10 jaar oud, een 13-jarige jongen en hun vader en moeder van 46 jaar oud.

De man uit Zevenbergschen Hoek was de bestuurder van één van de vier auto’s die betrokken waren bij het ongeval. Hij raakte lichtgewond. Uit een test direct na het ongeluk bleek dat de man waarschijnlijk te veel alcohol op had en drugs had gebruikt. Daarnaast blijkt uit de eerste resultaten van het onderzoek dat de man te hard heeft gereden, meldt het Openbaar Ministerie vrijdag.

“De verdachte heeft die avond willens en wetens de kans aanvaard, dat met zijn gedrag in het verkeer er ongelukken kunnen gebeuren. En zijn gedrag heeft ook geleid tot dit ernstige feit. Een feit waarbij vier mensen om het leven zijn gekomen”, aldus de officier van justitie.