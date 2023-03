Zorg minder voor Caribische studenten: ze krijgen van tevoren BSN

Aspirant-studenten uit de Caribische eilanden krijgen in 2024 al een burgerservicenummer (BSN) voordat ze de overtocht naar Nederland maken. Tot nog toe kregen ze pas een BSN nadat ze hier waren geland. Zonder nummer kunnen ze van tevoren geen bankrekening of DigiD regelen en komen ze ook moeilijk aan een kamer. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties) hoopt de problemen hiermee op te lossen.

Op dit moment krijgen studenten uit Aruba, Cura├žao, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba pas een BSN als ze in Nederland zijn en zich inschrijven bij een gemeente. Vanaf volgend jaar kan dat meteen worden geregeld als ze studiefinanciering aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Ook mbo-studenten onder de 18 jaar kunnen hier gebruik van maken.

Pas in 2024 heeft deze wijziging in de praktijk effect omdat DUO tijd nodig heeft om zijn systemen aan te passen. De Nederlandse overheid wil studenten individueel helpen als ze tot die tijd tegen problemen aanlopen omdat ze lang moeten wachten voordat ze een BSN hebben.

Jongeren uit Caribisch Nederland lopen tegen allerlei hindernissen op als ze in Nederland komen studeren, stelde de Nationale ombudsman onlangs nogmaals in een rapport. Deze studenten voelen zich slecht ge├»nformeerd over onder meer hun studie en lopen tegen bureaucratie op, bijvoorbeeld waar het gaat om het BSN. “Velen van hen hebben dan ook moeite om al die dingen geregeld te krijgen en hebben daardoor soms bij voorbaat al een achterstand bij hun studie”, aldus Van Huffelen.