Ontevreden apothekersassistenten de straat op

Apothekersassistenten gaan zaterdagmiddag de straat op in Rotterdam. Ze willen onmiddellijk automatische prijscompensatie en een dertiende maand. Maar er is meer aan de hand

Een patiënt die in een apotheek pillen krijgt van een ander merk en daar zo boos over wordt, dat hij het doosje naar het hoofd van de apothekersassistent gooit. Of die tegen deze werknemer begint te schelden. Het komt volgens het organiserende Actiecomité apothekersassistenten om de haverklap in de apotheken voor. Het maakt het werken er niet leuker op en het kost ook nog eens extra tijd om dergelijke opgewonden klanten te kalmeren. En dan houden de salarissen van de assistenten volgens het comité ook al niet over, zeker niet nu de inflatie zo toeslaat.

De vrees is ook dat anders nog meer mensen hun baan als apothekersassistent voor gezien houden en de toch al hoge druk op de overgebleven collega’s nog erger wordt. “Zonder de stagiaires – die eigenlijk boven de sterkte ingezet zouden moeten worden – krijgen we ons werk niet rond. Het zijn lange zware dagen. Daardoor is het ziekteverzuim hoog en de werkdruk weer hoger “, zegt het actiecomité.

Er worden circa tweehonderd collega’s verwacht. Het is volgens het organiserende gezelschap niet voor iedereen even gemakkelijk om deel te nemen omdat ze vrezen voor de reactie van hun baas. Zaterdag demonstreren ze nog in hun vrije tijd, maar levert dit niks op, dan gaan ze onder werktijd verder.

Intussen hoopt het actiecomité dat zorgverzekeraars hun patiënten zelf gaan uitleggen waarom er voor medicijnen van andere merken wordt gekozen, zodat de assistenten de gevolgen niet hoeven op te vangen.