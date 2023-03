Schapenhouder: wolf doodde 21 schapen in twee dagen in Renkum

Op de Renkumse Heide zijn in de afgelopen twee nachten 21 schapen gedood. Dat bevestigt een van de houders van de getroffen schaapskudde na berichtgeving door regionale media. Schapenhoudster Ellen van der Zweep is ervan overtuigd dat een wolf de dader is.

De schapen werden zaterdag rond 08.00 uur ontdekt door een wandelaar in een veld aan de Telefoonweg tussen het Gelderse Renkum en Wolfheze, vertelt ze. “Ze waren al dood toen hij daar liep”, aldus Van der Zweep. Uiteindelijk werden vijftien dode dieren aangetroffen. Een dag eerder waren al zes schapen gedood.

Dat de dader een wolf is moet nog officieel worden vastgesteld door een expert van BIJ12, de organisatie die onder meer wolvenschade voor de provincies afhandelt. Dat gebeurt door DNA-afname. Al is het voor de schapenhoudster en haar man duidelijk dat een wolf achter de aanval zat. “We herkennen het van verre”, aldus Van der Zweep. Eind oktober vorig jaar werden ook 23 van haar dieren gedood.

De schapenhoudster vermoedt dat het dier over het raster is gesprongen dat speciaal geplaatst was om de wolf buiten de deur te houden. De aangevallen kudde bestond uit driehonderd schapen. Omdat het lente is droegen alle gedode schapen lammetjes, aldus Van der Zweep. Naast de dode dieren zijn ook nog “tig” dieren verminkt.

Als blijkt dat de wolf inderdaad achter de aanval zat, dan kunnen eigenaren een schadevergoeding aanvragen.