Zomertijd gaat in, klok moet uur vooruit

De klok moet een uur vooruit worden gezet, want in de nacht van zaterdag op zondag gaat de zomertijd weer in. Om 02.00 uur gaat de klok een uur vooruit naar 03.00 uur.

De zomertijd is ooit bedacht zodat mensen meer gebruik kunnen maken van daglicht en bijvoorbeeld op elektrische verlichting kunnen besparen. Door het verzetten van de klok is het ’s ochtends langer donker en ’s avonds langer licht.

Tegenstanders van de zomertijd betwijfelen hoeveel energie de aanpassing bespaart. Ook zeggen veel mensen fysiek last te krijgen van de verschuiving, omdat die de biologische klok verstoort.